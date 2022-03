Zakupy ze stylistką w Galerii SFERA. Jakie błędy popełniamy podczas zakupów? KL

Galeria SFERA startuje z nową ofertą dla klientów „Zakupy ze stylistką”. Galeria SFERA

Zakupy ubrań to często radosny moment wytchnienia od codziennych obowiązków, który jednak może przerodzić się nieoczekiwanie w pasmo popełnianych błędów. Czasem w domu okazuje się, że nasz nowy zakup nie pasuje do pozostałych ubrań w szafie, a co najgorsze nie pasuje do nas. Błędy podczas zakupów, przyczyniają się do kolejnych błędów podczas tworzenia stylizacji. Które z nich najczęściej popełniamy oraz jak ich unikać?