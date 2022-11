Zamieszki w Bielsku-Białej. Na meczu Rekord Bielsko-Biała - Stilon Gorzów Wielkopolski nietrzeźwi kibice zaatakowali ochronę i policjantów

Areszt dla jednego z kibiców Stilonu

Do zajścia doszło przed meczem 3 ligi. 19 listopada o 12.00 w Bielsku pojedynek rozpoczął Rekord Bielsko Biała oraz Stilon Gorzów. Kibice przyjezdnych doprowadzili do starcia z ochroną i policją. Na ulicy Startowej interweniowało wielu mundurowych.

Do przerwy 0:1

Sam mecz zakończył się wyraźną wygraną Rekordu. Choć bielszczanie przegrywali do przerwy jednym golem, to później zebrali swoje siły i odwrócili przebieg spotkania. Swój rajd rozpoczęli od pięćdziesiątej minuty spotkania, kiedy wyrównali wynik. Dwie minuty później gospodarze już prowadzili dwoma golami. Z ostatnim gwizdkiem na tablicy wyników widniało 4:1 dla Rekordu. Stilon musiał wrócić niepocieszony do domu. To ostatni mecz rundy jesiennej dla bielszczan.