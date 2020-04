Zapomniany Dom Wczasowy "Smrek". W czasach PRL tętnił życiem, teraz popada w ruinę. Zobaczcie zdjęcia

Czy po 20 kwietnia można iść w góry? Ratownicy GOPR: jest taka możliwość

Czy zniesienie zakazu wstępu do lasów i parków oznacza, że można iść w góry? - Wolno wchodzić do lasu, a na terenie gór są lasy. To ustępstwo niesie tą możliwość – twierdzą ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ale przypominają, że parki narodowe i schroniska gó...