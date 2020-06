Zaprojektuj logo Aglomeracji Beskidzkiej. Na zwycięzcę czeka nagroda

Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do osób zawodowo lub amatorsko zajmujących się działalnością plastyczną ukierunkowaną na działania marketingowe oraz grafików komputerowych. Prace konkursowe zostaną poddane ocenie komisji konkursowej składającej się z przedstawicieli instytucji kultury z terenu naszego subregionu. Autor zwycięskiego projektu logo otrzyma nagrodę pieniężną.

Projekt wraz z krótkim opisem znaczenia logo, uzupełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową, stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu, oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania danych (załącznik nr 3 do regulaminu), należy przesłać do 8 lipca 2020 r. (decyduje data wpływu) drogą elektroniczną na adres: biuro@aglomeracjabeskidzka.eu, w tytule e-maila wpisując „Konkurs na projekt graficzny logo Stowarzyszenia AGLOMERACJA BESKIDZKA”.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT KONKURSU TUTAJ