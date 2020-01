Zatrucie tlenkiem węgla w Bielsku-Białej. Pięć osób w szpitalu!

Minionej nocy (z środy 22 stycznia na czwartek 23 stycznia) bielscy policjanci otrzymali zgłoszenie, że w kamienicy przy ul. Komorowickiej w Bielsku-Białej, doszło do podtrucia tlenkiem węgla. Już po 4 minutach od zgłoszenia, jako pierwsi przyjechali mundurowi z Komisariatu IV Policji w Bielsku-Białej. St. post. Przemysław Kosiec i post. Artur Murzynowski natychmiast weszli do budynku, gdzie na klatce schodowej, przed wejściem do jednego z mieszkań na pierwszym piętrze zauważyli leżącą kobietę i dziecko.

- Osoby te miały objawy podtrucia tlenkiem węgla. W środku mieszkania policjanci znaleźli jeszcze trzy osoby - dwóch mężczyzn i dziecko. Jeden z mężczyzn był już nieprzytomny. Mundurowi bez chwili wahania ewakuowali wszystkie osoby na zewnątrz budynku i przekazali je pod opiekę załogom pogotowia ratunkowego - relacjonuje asp. Ilona Michalczyk z KMP w Bielsku-Białej.