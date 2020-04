Zburzono luksusowy hotel z PRL w Beskidach - Dom Turysty PTTK w Szczyrku. Zobacz ostatnie zdjęcia

Po kultowym Domu Turysty PTTK w Szczyrku nie zostało nic. Przez lata obiekt stał pusty i niszczał. Dawniej był to luksusowy hotel w Beskidach z Pewexem w pasażu. Zrównanie go z ziemią wiosną 2020 ma być początkiem przebudowy, za którą odpowiada Towarzystwo Inwestycyjne Platan z Warszawy. Zniknęły piękne mozaiki. O planach przebudowy mówi się jednak od ponad 10 lat. Zobaczcie ostatnie zdjęcia przez zburzeniem hotelu przy Górskiej w Szczyrku.

W styczniu jeszcze stał, w lutym już zrównano go z ziemią. Chodzi o Dom Turysty PTTK, hotel przy ulicy Górskiej w Szczyrku. Od lat pusty budynek niszczał, mimo wielu zapowiedzi przebudowy. Choć z tablicy informacyjnej na placu budowy wynika, że to "przebudowa Domu Turysty PTTK", trudno mówić o przebudowie, gdy budynek po prostu zrównano z ziemią. Stanie tu pewnie całkiem nowy hotel. Inwestorem jest Towarzystwo Inwestycyjne Platan - to samo, które zmodernizowało Dom Turysty PTTK w Wiśle Czarnem. Od 2020 roku działa tam hotel Aries. Oto jak wyglądał Dom Turysty w Szczyrku przed wyburzeniem.

Historia Domu Turysty PTTK w Szczyrku. Hotel otwarto w PRL, w roku 1965. Wówczas był szczytem luksusu i elegancji. W środku było ponad 300 miejsc noclegowych w pokojach 1-, 2-, 3- i 4-osobowych. Pokoje miały balkony, czasem typu francuskiego, czyli niewielkie. Niektóre miały własne łazienki. Obsługa liczyła aż 120 osób. Prócz tego były tu kuchnia, stołówka, świetlica, taras widokowy. W latach 80. na parterze w pasażu działał Pewex. Był tu stół do bilarda, sauna, siłownia, plac zabaw, punkt fryzjerski.

- Zdarzało się, że przed ośrodkiem stało naraz 40 autokarów, a górnicze wycieczki przyjeżdżały na weekendy z własną orkiestrą. Bywały dni, w których kuchnia Domu Turysty wydawała nawet 1,6 tys. posiłków - czytamy materiale Gazety Wyborczej z 2014 roku Ośrodek w PRL był o tyle nietypowy, że nie należał do żadnej kopalni czy zjednoczenia, a zatem wynająć pokój mógł tu każdy. To był wtedy jedyny tego typu obiekt w okolicy. Działał do roku 2008, czyli nieco ponad 40 lat. Obiekt wymagał gruntownego remontu, dawno nie był już luksusowy. Ostatni goście wspominają go jednak ciepło i przypominają, że nocleg tu kosztował 30 zł. Hotel ozdobiony był oryginalnymi mozaikami: na elewacji był napis PTTK, w zejściu do przechowalni sprzętu była okrągła mozaika na całą ścianę.

Po przeszło 40 latach nieprzerwanej pracy z dniem 1 września 2008 roku czasowo wyłączony zostaje z eksploatacji przygotowywany do remontu Dom Turysty PTTK w Szczyrku. Przez kolejne dwa lata obiekt przejdzie gruntowną modernizację. Wyposażony zostanie w centrum SPA, ośrodek odnowy biologicznej i rehabilitacji, sale konferencyjne - poinformowało PTTK latem 2008

Od roku 2008 mówi się więc o remoncie: że powstanie tu spa, basen, jacuzzi,, sale konferencyjne. Miało się to stać maksymalnie w ciągu 2 lat. Ale lata mijały, a pusty Dom Turysty PTTK w Szczyrku po prostu niszczał, stając się miejscem libacji alkoholowych. W 2012 roku pojawiła się informacja, że w hotelu przy Górskiej w Szczyrku będzie po przebudowie 180 miejsc noclegowych. Powstanie część rekreacyjna z basenem i spa o powierzchni 2 tys mkw. Ostatecznie obiekt stał pusty aż do zimy 2020, kiedy to go wyburzono.

FLESZ: Ludzie w domach, na ulicach miast zwierzęta