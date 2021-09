Zeppelin latał nad Katowicami, Tychami, Bielskiem-Białą i Sosnowcem. Byliśmy na pokładzie! Zobacz ZDJĘCIA

Sterowiec Zeppelin na Śląsku

Produkują części do samochodów, opracowują technologie przyszłości dla branży automotive, zatrudniają ok. 8-10 tys. osób w Polsce, a 4 w Czechach, ale w Katowicach i woj. śląskim i tak zostaną zapamiętani jako ci, którzy sprowadzili do miasta sterowiec. Ogromny, 75-metrowy i ważący 7,5 tony Zeppelin z napisem ZF w weekend 11-12 września i we wtorek 14 września 2021 latał nad Katowicami, Częstochową, Bielskiem, Sosnowcem, Tychami, Czechowicami-Dziedzicami... Jako że leciał spokojnie, z prędkością ok. 75 km na godzinę, i niewysoko, bo na wysokości od kilkuset do ok. 3 tys. metrów, dokładnie było widać mijane na dole miasta woj. śląskiego.

- To bardzo uprzemysłowiony region - oceniła pilot sterowca. Jest jedną z dwóch kobiet - pilotów takich maszyn na świecie.

Zobaczcie zdjęcia wnętrza sterowca i lotu z 14 września 2021