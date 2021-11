Zespół Adosa Maya z Bielska-Białej stara się łączyć odmienne muzyczne światy Kamil Lorańczyk

Adosa Maya, co w wolnym tłumaczeniu z hindi oznacza nieszkodliwą iluzję, to zespół powstały w Bielsku-Białej, który łączy odmienne muzyczne światy. Jego muzyki nie sposób przypisać do konkretnego gatunku. Słychać w niej wpływy funku, rocka, neo-soulu, a także hip-hopu oraz bluesa. Artyści zachwycają swoją unikalnością - ich muzyka przynosi nowe brzmienie, oni pozostają naturalni, pełni inspiracji, wolności i swobody twórczej.