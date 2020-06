Zmarł ks. Zbigniew Powada, wieloletni proboszcz parafii św. Mikołaja w Bielsku-Białej

Serwis Kurii Diecezjalnej w Bielsku-Białej przypomina słowa ks.Zbigniewa Powady sprzed kilku lat o jego kapłaństwie, od którego chciał... uciec w pewnym momencie. Kapłan wyznał wówczas, że był moment, w którym chciał zabrać dokumenty z seminarium. Dopiero po długiej rozmowie z ojcem duchownym poprosił o bezterminowy urlop. Po roku pracy w zakładzie „Olza”w Cieszynie postanowił wrócić do seminarium i przyjąć święcenia kapłańskie.

- Teraz wiem, że to moje kapłaństwo to nie pomyłka. To jest jak wchodzenie na górę, ale to jest także świadomość grzeszności i potknięć, słabości. Dziś mam też świadomość trwania w tej łasce - mówił kapłan cytowany przez diecezjalny serwis.