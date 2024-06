Żmija w Biedronce - zobacz ZDJĘCIA! Klienci wpadli w osłupienie. Co tam się wydarzyło? Czytaj więcej o SZOKUJĄCYCH "akcjach" w dyskontach Redakcja

Co tam się wydarzyło? Codzienne zakupy i niecodzienne łupy. Tak można podsumować to, co ujrzeli klienci popularnych supermarketów w Polsce. I bynajmniej nie chodzi tu o super okazje, ale o najbardziej absurdalne znaleziska w produktach ze sklepów. Żaba w sałacie i narkotyki w bananach to tylko początek. Więcej ekstremalnych przykładów znajdziecie w naszej galerii.