Znane osoby z Bielska-Białej. Wiedzieliście, że pochodzą z naszego miasta? Oto TOP 10

Jacek Koman urodził się 15 sierpnia 1956 r. w Bielsku-Białej, jego rodzice - Halina Koman-Dobrowolska i Adama Koman - byli aktorami Teatru Polskiego. Jacek Koman liceum ukończył już w Łodzi. W 1978 obronił dyplom na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. W latach 1978–1980 był związany z Teatrem Polskim w Bielsku-Białej oraz Teatrem im. Adama Mickiewicza w Cieszynie, gdzie 21 października 1978 zadebiutował jako Lizander w „Śnie nocy letniej” Williama Szekspira w reżyserii Andrzeja Markowicza. W 1981 roku wyjechał do Austrii, gdzie spędził 8 miesięcy. Następnie ze swoim bratem Tomkiem wyemigrował na stałe do Australii. Tam występował w teatrach The New Dolphin Theatre i The Playhouse Theatre. W 1992 grał Jacquesa w komedii szekspirowskiej „Jak wam się podoba”. Wcielił się z powodzeniem w rolę tytułowego Pablo Picassa w komedii Steve’a Martina „Picasso at the Lapin Agile”. W 1988 pojawił się jako Emil Zatopek w biograficznym dramacie historycznym ABC Mila w cztery minuty (The Four Mile Minute) z udziałem Michaela Yorka. Wystąpił w Moulin Rouge! (2001) z Nicole Kidman i Ewanem McGregorem, futurystycznym dramacie Ludzkie dzieci (2006) z Michaelem Caine’em, Clive’em Owenem i Julianne Moore czy kontrowersyjnym dramacie wojennym Edwarda Zwicka Opór (2008) z Danielem Craigiem. Ostatnio polscy widzowie mogli oglądać w serialu Canal+ „Mały zgon”.

