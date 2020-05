Zuchwała kradzież drogich rowerów w Bielsku-Białej. Policja szuka sprawców

Do zuchwałej kradzieży doszło w środę 13 maja nad ranem. Ok. 3.30 przed teren sklepu rowerowego „Ekspert-Sport” w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 464 dwaj sprawcy podjechali oplem signum, koloru jasnego, prawdopodobnie z automatyczną skrzynią biegów. Kamieniem wybili szybę wystawową i dostali się do wnętrza sklepu, skąd ukradli dwa rowery elektryczne marki Giant Reign E + 0 PRO koloru złotego wraz z osprzętem o łącznej wartości 78 tys. zł

- Po dokonaniu kradzieży jeden ze sprawców zbiegł z rowerem w dół ulicą Krakowską, natomiast drugi odjechał samochodem również ulicą Krakowską - informuje bielska policja.

Policjanci szukają świadków zdarzenia, którzy w tych godzinach 13 maja ok. 3.30 przejeżdżali ul. Krakowską w obu kierunkach i mieli w swoich samochodach zamontowane kamerki. Proszą o kontakt też inne osoby, które mają informacje mogące przyczynić się do ustalenia sprawców tej kradzieży z włamaniem.