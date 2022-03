Zwierzęta z Ukrainy także potrzebują naszej pomocy! W Bielsku-Białej trwa zbiórka m.in. karmy dla czworonogów

- Postanowiliśmy uruchomić akcję pomocową, żeby osoby przyjeżdżające do Polski ze zwierzętami, miały zapewnioną dla swoich czworonożnych przyjaciół karmę, posłanka, smycze, leki, klatki, generalnie wszystko, co potrzebne jest dla zwierząt – mówi Anna Chęć z Fundacji „Świat w Naszych Rękach”. Dodaje, że prowadzą także zbiórkę rzeczy, które zostaną następnie wysłane na Ukrainę, by trafiły do osób mających zwierzęta, ale które zdecydowały się zostać.

Akcję zbiórki rzeczy dla zwierząt w Bielsku-Białej organizują Fundacja „Psia Ekipa Razem dla Zwierząt”, Fundacja „Świat w Naszych Rękach”, lokalna akcja „Miasto dla Zwierząt” i Ekocentrum „Zielony Pies”.

Joanna Kraj z Fundacji „Psia Ekipa” stwierdziła, że docierają do nich informacje, iż do Bielska-Białej przyjechali już Ukraińcy, również ze swoimi zwierzętami i – jak się okazuje – taka pomoc jest potrzebna.

– Często są to tragiczne sytuacje, bo przewoźnicy do Polski nie chcą zwierząt brać, gdyż każde miejsce jest na wagę złota – dodaje Joanna Kraj.