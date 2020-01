Akcja Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na Skrzycznem. Ratownicy reanimowali uczestnika biegu na szczyt

- Rzeczywiście doszło do takiego zdarzenia. U jednego z uczestników biegu doszło do zatrzymania krążenia. Na miejsce został wysłany śmigłowiec stacjonujący na lotnisku w Kaniowie koło Bielska-Białej - poinformował Dziennik Zachodni Łukasz Chalupka, rzecznik prasowy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Łukasz Chalupka dodał, że ratownikom udało się przywrócić funkcje życiowe mężczyzny, który natychmiast został przetransportowany do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.

Jak się dowiedzieliśmy, do zatrzymania krążenia doszło u mężczyzny w wieku około 45 lat.

Dzisiaj przed południem rozpoczęła się siódma edycja ultramaratonu górskiego Zamieć 2020. To prawdopodobnie uczestnik tego biegu zasłabł. Ultramaraton rozpoczął się dzisiaj i ma potrwać 24 godziny.

Przypomnijmy, że śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego stacjonuje w Kaniowie od grudnia ubiegłego roku. Dzięki temu czas jego dotarcia do różnych zdarzeń w górach, których w środku sezonu narciarskiego nie brakuje, znacznie się skrócił. Śmigłowiec LPR będzie stacjonował do Kaniowie do końca roku.