Biegacze z Podbeskidzia przekazali środki ochronne dla Beskidzkiego Centrum Onkologii

W akcję pomocy zaangażowało się 50 osób, które finansowo wsparły tę inicjatywę. Zbiórka trwała od 5 maja i prowadzona była przez portal zrzutka.pl. W ramach akcji zebrano 2 331 zł. Dodatkowo stowarzyszenie Ultra Beskid Sport przekazało ze swoich funduszy 1000 zł.

Po uzgodnieniach z dyrektorem Szpitala Miejskiego - Beskidzkiego Centrum Onkologii im. Jana Pawła II przedstawiciele stowarzyszenia Ultra Beskid Sport kupili i przekazali szpitalowi:

maski na gumkę 3 warstwowe – 200szt,

fartuch PE Rolka – 10 opakowań,

fartuch ochronny – 10 opakowań,

kombinezony L i M – 20 sztuk,

maski ochronne 15 szt.,

płyn do dezynfekcji rąk – 5 szt.,

rękawice Touch N Tuff – 10 opakowań ,

osłony na obuwie – 2 opakowania.

Środki ochronne trafiły już do izby przyjęć szpitala na ul. Wyspiańskiego a także oddziału paliatywnego na ul. Emilii Plater w Bielsku-Białej. W stowarzyszeniu Ultra Beskid Sport podkreślają, że kupiony sprzęt medyczny odpowiadał wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych i uzyskał pozwolenie do dopuszczenia do obrotu zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne.