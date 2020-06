Bielscy ekolodzy czekają na pluszaki i zabawki. One pomogą w ratowaniu zwierząt

Zabawki, pluszaki, gry i puzzle można przynosić do Punktu Informacyjnego w Galerii Sfera. Ekolodzy proszą o jak najszybsze dostarczenie wypranych pluszaków, by co najmniej przez tydzień były poddane kwarantannie. Charytatywny Kiermasz Zabawek zaplanowano 20 czerwca w Galerii Sfera. Dochód będzie przeznaczony na rzecz KOTełkowej Drużyny, która ratuje koty i prowadzi dla nich w Bielsku-Białej program leczenia i adopcji.

- Ciężko pomyśleć o naszych sympatycznych pluszakach, jak o odpadach, ale po okresie, w którym cieszą nasze dzieci, tak to wygląda. I są to odpady, które bardzo trudno zagospodarować. Dlatego akcja, w której dajemy im „drugie życie”, prowadzimy edukację, a przede wszystkim ratujemy prawdziwe zwierzęta i pomagamy lokalnym organizacjom, jest tak ważna - wyjaśnia Wojciech Owczarz, prezes Fundacji Arka.

W dotychczasowych pięciu edycjach akcji ekolodzy uzbierali 25 800 zł. Pieniądze trafiły do organizacji, które w okolicach Bielska-Białej zajmują się pomocą dla zwierząt. Wsparcie otrzymały Ośrodek Rehabilitacji „Mysikrólik” Na Pomoc Dzikim Zwierzętom, Stowarzyszenie KOTełkowa Drużyna, Fundacja Psia Ekipa oraz Fundacja Przystań Ocalenie prowadząca schronisko dla zwierząt pod Pszczyną.