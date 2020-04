Bielskie starostwo wznawia przyjmowanie mieszkańców. Ale tylko w najpilniejszych sprawach

Po dłużej przerwie spowodowanej względami bezpieczeństwa z powodu epidemii koronawirusa od wtorku 28 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej można załatwić osobiście najpilniejsze sprawy – polegające głównie na odbiorze dokumentów.

Jak informują przedstawiciele bielskiego starostwa w celu osobistego załatwienia sprawy w starostwie należy wykonać wcześniejszą rejestrację telefoniczną lub e-mailową. Szczegółowe numery do wydziałów znajdują się na stronie internetowej.

Do budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej można wejść wyłącznie wejściem od strony parkingu wewnętrznego. Wejście będzie otwarte od poniedziałku do środy w godzinach od 8.00 do 15.00, w czwartek – od 8.00 do 16.30 oraz w piątek od 8.00 do 13.30. Sprawy załatwiane będą przez pracowników starostwa w okienku znajdującym się przy ww. wejściu (miejsce obsługi interesanta).

W przypadku wizyty osób niepełnosprawnych fakt jej wizyty należy zgłosić przy umawianiu się na wizytę w urzędzie w celu zapewnienia bezpiecznego załatwienia sprawy.

W pozostałych przypadkach urzędnicy zachęcają do wykorzystywania platformy e-PUAP, platformy SEKAP, a także pozostawianie pism/wniosków w skrzynce korespondencyjnej w przedsionku wejścia do Starostwa lub wysyłanie pism/wniosków pocztą tradycyjną - na adres: ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała.