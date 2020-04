Bielsko-Biała: mimo obostrzeń spotkali się nad rzeką, żeby napić się alkoholu. Policja ukarała ich mandatami

- Od 1 kwietnia obowiązują zaostrzone przepisy w walce z rozprzestrzenianiem się epidemii. Chociaż poziom zdyscyplinowania mieszkańców Bielska-Białej i powiatu bielskiego jest bardzo wysoki, zdarzają się tacy, którzy podchodzą do zmian bardzo lekceważąco. Stróże prawa nie będą pobłażliwi wobec takich osób - informują bielscy policjanci.

2.400 złotych – to łączna kwota, którą będą musieli uiścić mieszkańcy Bielska-Białej. Mężczyźni w wieku od 21 do 45 lat spotkali się w środę, 1 kwietnia w popularnym miejscu nad rzeką Białą po to, by porozmawiać i napić się alkoholu. Dostrzegł ich pracownik ochrony jednego z biurowców i zawiadomił Komisariat III Policji w Bielsku-Białej. Na miejsce przyjechali mundurowi, którzy potwierdzili zgłoszenie. Policjanci ukarali każdego z mężczyzn 500-złotowym mandatem za złamanie nowych przepisów porządkowych i po 100 złotych za spożywanie alkoholu w miejscu, gdzie jest to zabronione.