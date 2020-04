Bielsko-Biała nie przekaże danych osobowych mieszkańców Poczcie Polskiej

Na skrzynki mailowe prezydentów, burmistrzów i wójtów miast województwa śląskiego przyszła wiadomość z adresu Poczty Polskiej. W czwartek 23 kwietnia, o godzinie 2.27 w nocy z adresu: wybory2020@poczta-polska.pl, przysłano prośbę o przekazanie danych osobowych dorosłych mieszkańców mających prawo wyborcze (spisu wyborców) do prezydenta Chorzowa Andrzeja Kotali. Takie same prośby wysłano do innych włodarzy miast i gmin w województwie śląskim.

- W związku z licznymi interwencjami mieszkańców Bielska-Białej, zaniepokojonych możliwością przekazania przez Urząd Miejski ich danych osobowych Poczcie Polskiej, zapewniamy, że nie podejmiemy w tym zakresie żadnych działań, które nie byłyby zgodne z obowiązującymi przepisami prawa - oświadczają urzędnicy w Bielsku-Białej.

Przyznają, że w środę 22 kwietnia taki wniosek o udostępnienie danych ze spisu wyborców dotarł do bielskiego Ratusza drogą mailową. - Wniosek ten z podpisem „Poczta Polska” nie spełnia żadnych formalnych wymogów i w związku z tym pozostanie bez rozpatrzenia - konstatują bielscy urzędnicy.

Prezydent Chorzowa sprawę zgłosił do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prezydent Katowic zaznaczył, że nie znajduje podstawy prawnej, by takie dane przekazać i ich nie przekaże, a prezydent Sosnowca zgłosił tę sprawę także do prokuratury.