Bielsko-Biała. Robactwo, truchło szczura i mnóstwo śmieci. Interwencja mieszkańca os. Złote Łany. Administracja wyjaśnia

- Od niemal pół roku okolice wiaty śmietnikowej przy ulicy Złotych Kłosów 56 wyglądają tak jak na zdjęciu. W śmieciach lęgnie się robactwo, do ubiegłego tygodnia było tam także truchło martwego szczura albo kuny. W wyrzuconych śmieciach znajdują się kawałki rozbitych szyb (idealny sposób na to, by poraniło się jakieś dziecko), leżą odpady poremontowe, fotele samochodowe - napisał w mejlu do naszej redakcji pan Adam.