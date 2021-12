Bielsko-Biała. Wagonik kolejki na Szyndzielnię... poróżnił samorządowców. Padły ostre słowa!

Kolejka gondolowa na Szyndzielnię to jedna z wizytówek Bielska-Białej. Co bardziej spostrzegawcze osoby pamiętają, że przy dolnej stacji znajduje się charakterystyczny wagonik, jakim turyści jeździli przed modernizacją kolejki. Na początku grudnia Roman Matyja z klubu radnych „Wspólnie dla Bielska-Białej" wystąpił z interpelacją o odnowienie historycznego wagonika.

Gospodarzu: wagonik zżera rdza!

- Jest on umieszczony na słupie, zbudowanym ze stalowej konstrukcji kratowej. Wagonik ten ma przypominać, jak kiedyś wyglądały wagoniki wywożące turystów na Szyndzielnię. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, iż stan techniczny jego jest fatalny. Na zewnątrz obudowa jest zaśniedziała, a konstrukcja, na której jest zawieszony wagonik uległa w wielu miejscach korozji (...). Taki obraz tego miejsca świadczy o tym, że gospodarze zapomnieli o swoich obowiązkach - napisał w swojej interpelacji Radny Matyja. Zasugerował także prezydentowi Bielska-Białej, że wagonik mógłby zostać poddany renowacji w ramach trwającej obecnie przebudowy górnego odcinka ulicy Armii Krajowej.

Do interpelacji ustosunkował się wiceprezydent Bielska-Białej Przemysław Kamiński, który sprawuje nadzór nad prowadzącym przebudowę ul. Armii Krajowej Miejskim Zarząd Dróg. Wiceprezydent stwierdził, że stwierdzenie „gospodarze zapomnieli o swoich obowiązkach" nie jest prawdziwe oraz sugeruje złą wolę prezydenta i spółki ZIAD.

Wiceprezydent żąda wycofania zarzutów

- Chciałbym Panu Radnemu przypomnieć, że od początku prac nad projektem rozbudowy Al. Armii Krajowej był Pan aktywnym uczestnikiem tego procesu, a zatem wie Pan doskonale o tym, że historyczny wagonik zostanie odnowiony. Co więcej, wie Pan również o tym, że była rozważana zmiana jego lokalizacji, aby jeszcze bardziej go wyeksponować. Niestety, wiązałoby się to z wycinką drzew i m.in. dlatego pomysł został zarzucony - stwierdził Przemysław Kamiński.