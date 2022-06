Co szóste dziecko rozpoczynające szkołę ma problem ze słuchem. Rusza pilotażowy program powiatu bielskiego JAK

badania słuchu u dzieci prowadzone są w wielu polskich miastach. Zdecydował się na ich przeprowadzenie także powiat bielski arc

Ponad 1,6 tysiąca uczniom pierwszych klas szkół podstawowych z powiatu bielskiego zostanie sprawdzony słuch. Powiat bielski wyłonił realizatora pilotażowego programu, stworzonego od podstaw przez urzędników z wydziału zdrowia bielskiego starostwa. To ważna inicjatywa, bo dane są alarmujące: co szóste dziecko idące do szkoły ma zaburzenia słuchu.