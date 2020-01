Duży ruch do Szczyrku i Wisły. Tworzą się korki [ZDJĘCIA]

W cierpliwość muszą uzbroić się także turyści jadący do Szczyrku - w zakorkowana jest ul. Beskidzka oraz dojazd do Szczyrku od strony Buczkowic. WCZEŚNIEJ PISALIŚMY GODZ. 9.50

Długo poczekają kierowcy, którzy wybrali drogę ul. Wiślańską, by w rejonie przejazdu kolejowego włączyć się w ul. Ustrońską prowadząca do Wisły. Tam sznur samochodów porusza się bardzo wolno. Coraz wolniej jedzie się także ul. 1 Maja w Wiśle.

AKTUALIZACJA 12.15 Duży korek utworzył się do wjazdu do Wisły. Sznur samochodów sięga nawet zjazdu na Poniwiec w Ustroniu. To efekt sporej ilości samochodów, ale zamykanych przejazdów kolejowych w Wiśle, które powodują wydłużenie korka. Dojazd z Ustronia Polany do Wisły zajmuje nawet 40 minut.

Ruch na drogach dojazdowych do beskidzkich miejscowości - Wisły i Szczyrku - jest wzmożony, ale w w sobotni poranek miarę płynny. Dotarcie w sobotni ranek ok. 9.00 do Wisły nie stanowiło większego problemu – dopiero na wysokości Czantorii w Ustroniu dało się zaobserwować większą liczbę pojazdów, ale z dojazdem do centrum Wisły nie było kłopotu. Sytuacja może jednak zmienić, zwłaszcza że w sobotę w Wiśle trwa wojewódzka inauguracja sezonu narciarskiego.

Większe natężenie ruchu panuje na drodze DW 942 do Szczyrku. Spowolniony ruch można zaobserwować dojeżdżając w Buczkowicach do nowego ronda wieńczącego obwodnicę Buczkowic oraz przy wjeździe do samego Szczyrku. Na szczęście dla kierowców i turystów na drogach nie ma takiego armagedonu, jak przed rokiem.

Duży ruch panuje także na S1 w Węgierskiej Górce, ale przejazd przez tą miejscowość odbywa się płynnie.