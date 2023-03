Galeria Bielska BWA dla Ukrainy! Charytatywny pokaz filmu, finisaż wystawy i aukcja online

Finisaż wystawy fotograficznej Julii Ogińskiej „Czas utracony”

– 24 lutego 2023 roku minął rok, odkąd trwa brutalna eskalacja rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Każdą i każdego z nas dotykają nieszczęścia tej wojny. Ale nie jesteśmy bierni, nie godzimy się na to, co ktoś chce nam narzucić. Nie jesteśmy tylko świadkami wydarzeń – jesteśmy animatorami życia, jesteśmy motorem zmian! Język fotograficzny, jaki zastosowałam w tworzeniu zdjęć, łączy moment zarejestrowany w przeszłości z chwilą teraźniejszą – momentem, w którym patrzymy na te obrazy. Język ten pomaga zrozumieć, czym jest bezpowrotna strata, ale też podkreśla rolę pamięci – mówi Julia Ogińska.

Cały dochód uzyskany ze sprzedaży fotografii będzie przekazany organizacji Be Happy, niosącej pomoc humanitarną i medyczną w walczącej Ukrainie.

Autorka wszystkie prezentowane prace przeznaczyła do sprzedaży charytatywnej. Podczas finisażu wystawy (25 marca 2023, o godz. 17.00) będzie możliwy zakup fotografii. Wysokiej jakości wydruki na papierze fotograficznym w formacie 50 x 70 cm są dostępne w cenie 500 zł (z możliwością zaproponowania wyższej ceny przez kupującego). Prace można zarezerwować wcześniej, kontaktując się z Fundacją Galerii Bielskiej poprzez adres mailowy: [email protected] i dokonując przelewu, lub zapłacić na miejscu podczas finisażu (płatności wyłącznie bezgotówkowe). Zdjęcia można oglądać w Klubokawiarni Aquarium codziennie w godz. 10.00–20.00, a także na stronie internetowej www.galeriabielska.pl

Charytatywny pokaz filmu „Limbo”

Bezpośrednio po finisażu wystawy, w sobotę o godz. 18.00, Galeria Bielska BWA zaprasza na polską premierę ukraińskiego filmu dokumentalnego „Limbo” w reż. Mariny Nikitiny i Vincenta Lefebrve. Historia filmu ma swój początek w 2019 roku, gdy francuski artysta Julien Malland odwiedził Popasną – niewielkie miasteczko położone w obwodzie ługańskim w Ukrainie. Malland pragnął zrealizować mural na ścianie szkoły, która częściowo uległa zniszczeniu na skutek rosyjskich bombardowań. Artysta chciał w ten sposób dodać otuchy dzieciom żyjącym w cieniu wojny. Widzowie mogą poczuć to, co odczuwali twórcy filmu – strach, który dotkliwie przenikał codzienność i mury szkoły. Tytuł filmu wywodzi się od łacińskiego słowa limbus, oznaczającego granicę, skraj. Tradycja chrześcijańska wiąże to pojęcie z koncepcją otchłani.