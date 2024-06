Gigantyczny hotel w Szczyrku prawie gotowy! Byliśmy w środku - zdjęcia. Jest najwyżej położony w Polsce i jednym z największych...

Mercure Szczyrk Resort będzie hotelem 4-gwiazdkowym. Kompleks będący własnością prywatnego inwestora – Beskid Resort Properties Sp. z o.o. ma szansę stać się jednym z najważniejszych punktów na mapie obiektów hotelarsko-konferencyjnych w Polsce. Dziewięć kondygnacji, 330 metrów długości, do tego m.in. aquapark, strefa SPA & Wellness, pięć punktów gastronomicznych, aż 2500 metrów kwadratowych powierzchni eventowej, grill bar na 400 osób i... lądowisko dla helikopterów - tak w telegraficznym skrócie będzie wyglądał Mercure Szczyrk Resort.

- Harmonijnie wpisuje się w otaczający go malowniczy krajobraz, oferując gościom wyjątkową możliwość obcowania z naturą. Projekt wyróżniają nowoczesność i ergonomiczne rozwiązania. Został zaprojektowany i zrealizowany w poszanowaniu natury, w odpowiedzi na duży potencjał turystyczny regionu. Za projekt budynku Mercure Szczyrk Resort odpowiada Pracownia ARC, a autorem projektu wnętrz jest Biuro Architektoniczne Q2Studio - informuje inwestor. I dodaje: - Mercure Szczyrk Resort to unikat wśród polskich hoteli. Oferuje niemal tysiąc miejsc noclegowych - w tym apartamenty i pokoje rodzinne, z których każdy zachwyca wystrojem nawiązującym do charakterystycznego beskidzkiego stylu w nowoczesnym wydaniu oraz niepowtarzalnym widokiem na najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego – Skrzyczne.