Jak kojarzy się Galicja? Upamiętniać ją czy zapomnieć? Oto jest pytanie!

Nieoczekiwanie, bo wcześniej Rada Miejska przychylnie ustosunkowała się do petycji stowarzyszenia Beskidzki Dom, które proponowało, aby w Bielsku-Białej utrwalić naz-wę Galicja poprzez nazwanie ulicy. Ostatecznie stanęło na nazwaniu ronda. Na grudniowej sesji swój sprzeciw wyraziła radna Urszula Szabla.

- Nadanie temu rondu nazwy „rondo Galicyjskie” budzi mój głęboki sprzeciw, jako utrwalanie dziedzictwa zaborów - mówiła. - Jest faktem, iż teren ten w okresie zaboru austriackiego nosił nazwę Galicja, ale została ona nadana tym ziemiom przez austriackiego zaborcę, aby wymazać nazwę Małopolska, która jest historyczną nazwą tego terenu - argumentowała radna.

Wskazywała, że nazwanie tej części ziem polskich Galicja miało umniejszyć ich znaczenie i było celowym działaniem zaborcy w walce z polskością.

- Mam świadomość, że pamięć społeczna i kultura popularna darzy sentymentem ostanie lata panowania cesarza Franciszka Józefa, utrwalając jego obraz, jako dziadka Franza, dobrotliwego, nieszkodliwego starszego pana z fajeczką, a czas ten jako „starej babki Austrii”. Ale to popularne zjawisko resentymentu do czasu minionego, kiedy to zaciera się to co złe, a pamięta - czy chce się pamiętać -to co dobre. Tak tworzą się mity społeczne - dodała.