Łąki kwietne w Bielsku-Białej znajdą się w nowych miejscach

Temat łąk kwietnych poruszył w sierpniu 2019. r. bielski radny Konrad Łoś. Argumentował, że taka łąka kwietna, antysmogowa, to taka specjalna mieszanka roślin, która doskonale nadaje się do stosowania w pasach drogowych pośrodku jezdni, jak i na poboczach. Zaapelował o to, by miasto rozważyło nasadzenie takich łąk. Adam Ruśniak, zastępca prezydenta Bielska-Białej wskazał wówczas w odpowiedzi, że ok. 10-arowa łąka kwietna znajdzie się przy ul. Żywieckie Przedmieście (był to to zwycięski projekt osiedlowy Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej 2019), a miasto wytypowało już miejsca, w których łąki kwietne pojawią się 2020 r.

Teraz, w czerwcu 2020 r., jak zapowiada naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Wiesław Maj, w planach wydziału jest stworzenie łąk kwietnych w trzech miejscach – przy ul. Żywieckiej naprzeciwko elektrociepłowni, na skrzyżowaniach koło Centrum Handlowego Gemini Park i przy pętli autobusowej w dzielnicy Kamienica.