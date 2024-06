Liczne podtopienia w woj. śląskim - to był największy opad od 52 lat! Strażacy interweniowali 1203 razy! To wyglądało jak armagedon...

Podtopienia w woj. śląskim - to był największy opad od 52 lat! Strażacy interweniowali 1203 razy!

W poniedziałkowe popołudnie IMGW podniosło ostrzeżenie do III najwyższego ws. silnych burz dla południowych regionów woj. śląskiego. Gwałtowne opady rozpoczęły się w nocy z poniedziałku na wtorek. To był żywioł, jak wspominają mieszkańcy. Samochody utknęły na parkingach, część z nich w olbrzymich rozlewiskach, woda wdzierała się na posesje i do piwnic, drogami płynęła wzburzona rzeka, kilka szkół zostało zamkniętych, rzeki osiągały stany alarmowe, doszło do przerwania wału...

Ogłoszono alarmy przeciwpowodziowe w Bielsku-Białej, Cieszynie, Powiecie Cieszyńskim i w gm. Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Wilamowice, Bestwina, Buczkowice, Jaworze, Kozy, Porąbka, Szczyrk, Wilkowice.

Straż pożarna odnotowała w woj. śląskim od godz. 07:30 we wtorek do godz. 06:00 w środę aż 1203 interwencji! W związku z podtopieniami - 1150, silnym wiatrem - 53.