To oni ochraniają prezydenta! Sprawdź ile można zarobić jako funkcjonariusz SOP - trwa nabór!

Czym jest Służba Ochrony Państwa?

Formacja powstała na mocy ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa i zastąpiła dotychczas istniejące Biuro Ochrony Rządu (BOR). Do jej zadań należy zapewnienie bezpieczeństwa osobom i obiektom podlegającym ustawowej ochronie.

SOP realizuje zadania z zakresu ochrony osób i obiektów oraz rozpoznawania i zapobiegania skierowanym przeciw nim przestępstwom. W ramach tych zadań SOP zapewnia bezpieczeństwo Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, wiceprezesowi Rady Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, byłym prezydentom RP, osobom wskazanym w ustawie wchodzącym w skład delegacji państw obcych przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innym osobom oraz obiektom ustawowo chronionym ze względu na dobro państwa, a także placówkom zagranicznym Rzeczypospolitej Polskiej - źródło sop.gov.pl

Dlaczego Warto Dołączyć do SOP?

SOP musi być gotowa do natychmiastowej reakcji na wszelkiego rodzaju zagrożenia, dlatego oferuje swoim funkcjonariuszom dostęp do zaawansowanych szkoleń i zapewnia atrakcyjne wynagrodzenie. Praca w SOP to nie tylko zawód, ale również misja na rzecz bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Funkcjonariusze mają bezpośredni wpływ na zapewnienie stabilności i porządku publicznego.