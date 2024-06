Lokale wyborcze w Bielsku-Białej. Gdzie głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

Jaki jest podział na okręgi w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

Lista lokali wyborczych w Bielsku-Białej

Biuro Nadleśnictwa

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 im. Stanisława Staszica

Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych

Dom Kultury im. Jacka Lecha

Dom Kultury w Hałcnowie

Dom Kultury w Lipniku

Dom Kultury w Olszówce

Dom Kultury w Starym Bielsku

Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 23

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka

IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN

Miejski Dom Kultury

Miejski Dom Kultury w Wapienicy

NZOZ Przychodnia-Trójka Sp. partnerska lekarzy

Powiatowy Urząd Pracy

Przedszkole Integracyjne Nr 2

Przedszkole Nr 24

Przedszkole Nr 40

Przedszkole Nr 50

Przedszkole Nr 55

Przedszkole Nr 6

Przedszkole nr 30

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte

Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Władysława Jagiełły

Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Cypriana Kamila Norwida

Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Jerzego Kukuczki

Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Księdza Jana Twardowskiego

Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Zygmunta Lubertowicza

Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Janusza Kusocińskiego

Szkoła Podstawowa Nr 28 im. gen. Józefa Kustronia

Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Janusza Korczaka

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Macierzy Szkolnej

Szkoła Podstawowa Nr 30

Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Jana Kochanowskiego

Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Jana III Sobieskiego

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Kornela Makuszyńskiego

Szkoła Podstawowa Nr 37 im. gen. Mariusza Zaruskiego

Szkoła Podstawowa Nr 4

Szkoła Podstawowa Nr 6 Integracyjna im. Kazimierza Brodzińskiego

Uniwersytet Bielsko-Bialski

Urząd Miejski w Bielsku-Białej

ZIAD Bielsko-Biała S. A.

Zespół Szkół Budowlanych im. gen. Stanisława Maczka

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca

Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego

Zespół Szkół Gastronomicznych

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej

Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących

Zespół Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki

Głosowanie w wyborach europejskich

Ile trzeba mieć lat, by móc wziąć udział w wyborach?

Wiek wymagany do uzyskania prawa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego może się różnić w zależności od kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Ogólnie jednak, większość państw, w tym Polska, stosuje zasadę, że obywatele muszą osiągnąć pełnoletność, czyli mają ukończone 18 lat, aby móc uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W 2024 roku po raz pierwszy udział w wyborach do Europarlamentu wezmą 16 i 17 – latkowie z Belgii.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania