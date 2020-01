Małgorzata Szwed odchodzi z Fundacji Razem dla Dzieci

- To bardzo ważne, by Szpital Pediatryczny oferował opiekę medyczną wysokich lotów, bo to jedyna specjalistyczna placówka dziecięca w południowej części województwa śląskiego. Cieszę się, że kierowana przeze mnie Fundacja mogła wesprzeć ten szpital i przyczynić się do jego rozwoju. Dotyczy to także psychiatrii dziecięcej, która była w Bielsku-Białej bardzo potrzebna i której Fundacja „Razem dla Dzieci” również pomogła - mówi Małgorzata Szwed.

Zaznacza, że nie byłoby tych osiągnięć, gdyby nie wsparcie na jakie zawsze mogła liczyć ze strony skarbnika Agaty Sordyl oraz sekretarza Lucyny Majewskiej. Podkreśla, że wszystkie osoby angażujące się w działalność Fundacji wykonywały swoją pracę społecznie, bez żadnego wynagrodzenia. Wskazuje, że największe zaangażowanie we wsparcie działań Fundacji wykazał bielski Oddział Zamiejscowy Zakładu Karnego w Cieszynie, który cyklicznie, dwa razy w roku organizuje charytatywne kiermasze, z których dochód trafia na rzecz Fundacji.

Za zebrane przez Fundację pieniądze kupiono m.in. kardiomonitory, pipety laboratoryjne, aparat do elektrokoagulacji, wiertarkę ortopedyczną, sprzęt do artroskopii, wziernik laryngologiczny, klipsownicę endoskopową, wirówkę laboratoryjną, aparat do laseroterapii, pulsoksymetr, specjalistyczny wózek do przewozu chorych dzieci, łóżka szpitalne wraz z materacami i szafkami, głowicę liniową do aparatu USG, zestaw do wykonywania zabiegów ortopedycznych oraz rejestrator holterowski.