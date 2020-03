Maseczki z Chin w Bielsku-Białej już trafiają do potrzebujących

W piątek 27 marca w Bielsku-Białej rozpoczęła się dystrybucja maseczek sanitarnych, które dzień wcześniej dotarły do Bielska-Białej z Chin. Maseczki prosto z magazynów są rozwożone do instytucji działających na terenie miasta - trafiły już m.in. do szpitala miejskiego oraz domów pomocy społecznej.

Prezydent miasta Jarosław Klimaszewski w uzgodnieniu z zarządem spółki Martes Sport podjął decyzję, aby podzielić się maseczkami z placówkami, które nie są podległe Urzędowi Miejskiemu - m.in. z Bielskim Pogotowiem Ratunkowym, Szpitalem Wojewódzkim, Szpitalem Pediatrycznym oraz szpitalami w Żywcu, Cieszynie i Tychach. Część maseczek została wysłana również do Ustki - miasta partnerskiego Bielska-Białej.

Z kolei 5 tys. maseczek zostało przekazanych do dyspozycji Straży Miejskiej. Podczas codziennych patroli strażnicy będą odwiedzać sklepy spożywcze i – tam gdzie będzie taka potrzeba – przekazywać maseczki ich personelowi.



ZOBACZ: MASECZKI Z CHIN DOTARŁY DO BIELSKA-BIAŁEJ

Przypomnijmy że do Bielska-Białej dotarło 165 tys. sztuk maseczek sanitarnych i maseczek typu „N95”. To efekt działań podjętych przez prezydenta miasta Jarosława Klimaszewskiego i Zarządu Grupy Kapitałowej Martes Sport. Chińscy przedsiębiorcy, z którymi firma Martes Sport współpracuje od lat, zareagowali w sposób błyskawiczny, oferując bezcenną pomoc.To nie jedyny transport, jaki dotrze do Bielska-Białej - kolejne 20 tysięcy maseczek czeka na dostawę.