Matura 2020 w cieniu epidemii. W powiecie bielskim większe zagrożenie niż w Bielsku-Białej?

Dorota Nikiel, członek zarządu powiatu bielskiego zaznacza, że ze względu na epidemię matury odbędą się w większej ilości sal lekcyjnych, żeby zapewnić odległość minimum 1,5 metra. Uczniowie będą wchodzili czterema różnymi wejściami do szkół, są zapewnione maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji oraz fartuchy jednorazowe. Każda szkoła ma też przygotowane miejsce tzw. izolatkę.

- Będziemy starali się sprawdzać temperaturę ciała maturzystów wchodzących na egzamin. Będzie problem, jeśli pojawi się gorączka. Co z takim młodym człowiekiem zrobić? Zabiegamy o to, by mieć w dyspozycji lekarza, który w razie ryzyka, przyjedzie. Ale taką gorączkę może spowodować np. stres i emocje, niekoniecznie koronawirus. Dlatego chcemy mieć lekarza, który pozwoli orzec, czy taką osobę dopuścić do matury - wyjaśnia starosta Płonka.

- Musimy być na to przygotowani - tłumaczy Dorota Nikiel. - Odbyły się spotkania z dyrektorami szkół, przygotowaliśmy wszystkie wytyczne - dla uczniów, dla nauczycieli, dla obsługi, nawet jak wygląda dezynfekcja sal przed i po maturach. Ale co życie pokaże to dopiero przed nami - mówi.

Samorządowcy czekają też na odpowiedź ministerstwa w sprawie ewentualnego sierpniowego lub wrześniowego terminu dla tych uczniów, którzy z powodu zakażenia koronawirusem lub podejrzenia takiej choroby nie mogli wziąć udziału w egzaminie dojrzałości w pierwszym terminie.

Tymczasem 15 czerwca rozpocznie się nabór do szkół ponadpodstawowych. - Chcemy w tym roku w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych otworzyć kierunek „technik-ekonomista”. A w Szkole Mistrzostwa Sportowego dokonać naboru do klasy snowboardu. Mamy nadzieję, że w tym roku to nam się uda – w ubiegłym roku zgłosiło się do takiej klasy tylko 7 uczniów – wyjaśnia Dorota Nikiel.