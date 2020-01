Nie udało się otworzyć tzw. obwodnicy Buczkowic w starym roku. Kiedy droga będzie przejezdna?

Zbudowane zostały skrzyżowania z ulicami Bielską i Żywiecką. Koszt obwodnicy wyniósł 62,5 mln zł, dofinansowanie unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego to 36 mln zł. W umowie zapisano zakończenie prac budowlanych na listopad i wykonawca inwestycji częstochowska firma Drog-Bud zmieściła się w czasie.

– Droga jest już gotowa, ale cały czas trwają odbiory przez różne instytucje, m.in. policję i straż – poinformował Dziennik Zachodni Ryszard Rzepecki, naczelnik Wydziału Dróg Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Dodał, że na razie nie wiadomo, kiedy droga zostanie otwarta, ale wszystko wskazuje na to, że stanie się to niebawem.

Obwodnica Buczkowic nie rozładuje korków, które tworzą się w Szczyrku, a może nawet je spotęgować, bo kierowcy szybciej dojadą na obrzeża Buczkowic i mogą spodziewać się spowolnienia w rejonie tzw. kolana.

Ryszard Pacer, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, tłumaczył w niedawnej rozmowie z DZ, że droga nie miała odkorkować Szczyrku, ale ulżyć mieszkańcom Rybarzowic, gdzie wąską drogą wielu kierowców próbowało dotrzeć do Buczkowic i dalej do Szczyrku. Według niego, najlepszym rozwiązaniem korków w Szczyrku byłaby sieć parkingów poza narciarską miejscowością i dowożenie turystów do ośrodków skibusami.

Podczas niedawnej konferencji prasowej burmistrz Szczyrku Antoni Byrdy podkreślił, że obwodnica Buczkowic ułatwi powrót ze Szczyrku, ale poranny dojazd na narty może być jeszcze trudniejszy, bo na rogatkach Szczyrku pojawi się jeszcze więcej samochodów.