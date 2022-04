Operacja zaćmy w Czechach. Z czego wynika atrakcyjność czeskich klinik? Czas oczekiwania nie jest głównym powodem

Wojna w Ukrainie i nowa sytuacja, w jakiej znalazło się wiele osób, nie wpłynęły na liczbę polskich pacjentów, którzy decydują się na przeprowadzenie zabiegów okulistycznych w Czechach.

- To zupełnie inna sytuacja, od tej z którą mieliśmy do czynienia na początku pandemii COVID-19. Wówczas, część osób w związku z niepewną sytuacją, odwoływało zabieg lub zwlekało z przyjściem do okulisty. W efekcie jeszcze do niedawna wśród pacjentów byli i tacy, którzy na przykład operację usunięcia zaćmy planowo mieli mieć już wiele miesięcy wcześniej. Teraz, chociaż wojna w Ukrainie także budzi trudne emocje, takiej sytuacji nie ma. Zainteresowanie cały czas utrzymuje się na wysokim poziomie. Odnotowujemy także wyraźny wzrost liczby pacjentów w porównaniu do 2020 roku. Każdego dnia przeprowadzanych jest kilkadziesiąt zabiegów. Przede wszystkim zaćmy, także obuocznej, ale także leczeniu chorób siatkówki, operacjach laserowych wad wzroku i okuloplastyce - mówi lek. okulista, chirurg Justyna Krowicka, ordynator kliniki Gemini w Ostrawie.