Otwarcie przedszkoli 6 maja w Bielsku-Białej nie nastąpi: „jesteśmy bardzo odpowiedzialni”

Od środy 6 maja przedszkola i żłobki mogą być otwarte z zachowaniem wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W Bielsku-Białej przedszkola i żłobki nie zostaną otwarte zgodnie z tym terminem.

- Warto sprecyzować, że to zarządzenie pozwala samorządom na powrót do działalności żłobków i przedszkoli, ale według zasad określonych przez nich. Ta odpowiedzialność spoczywa na samorządach, a my w Bielsku-Białej jesteśmy bardzo odpowiedzialni, więc na pewno otwarcie zgodnie z tą ustawą nie nastąpi – zapowiedział prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski. - Chcemy najpierw dokładnie poznać procedury, nic „na szybko” tu nie można na robić , bo zdrowie naszych dzieciaków jest najważniejsze – podkreślił.

Prezydent poinformował, że rozpoczęły się konsultacje z rodzicami w tej sprawie. Dopiero po nich zostaną określone zasady, na jakich dzieci będą bezpiecznie mogły powrócić do żłobków i przedszkoli. – Na pewno nie wykonamy kroku, który uznamy za niebezpieczny – zaznaczył prezydent Klimaszewski.