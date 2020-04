Pijana 37-latka pojechała do sklepu w Jasienicy. Podwoziła sąsiada, który chciał kupić alkohol

O niecodziennym zdarzeniu w Jasieniu poinformował we wtorek 7 kwietnia asp. szt. Roman Szybiak, p.o. prasowego bielskiej policji. W niedzielę po południu w Jasienicy przy ul. Strumieńskiej do sklepu spożywczego swoim volkswagenem passatem przyjechał 21-latek, by zrobić niezbędne zakupy.

Kiedy wracał do samochodu, zobaczył jak na parkingu kobieta kierująca renaultem nieporadnie manewruje samochodem, a następnie uderza czołowo w jego prawidłowo zaparkowanego passata. Kiedy podszedł do kierującej renaultem, od razu zauważył, że jest ona wpływem alkoholu, dlatego szybko wezwał patrol policji.

Po chwili do renaulta z zakupami wrócił znajomy kobiety, która zaczęła cofać samochodem, by odjechać spod sklepu. Policjanci zjawili się, gdy wyjeżdżała już z parkingu i zatrzymali ją.

Badanie alkomatem wykazało, że 37-letnia mieszkanka powiatu bielskiego miała w organizmie blisko 3 (!) promile alkoholu. Co więcej, nie miała przy sobie prawa jazdy. Policjanci ustalili, że powodem jej wyjazdu był alkohol, który koniecznie chciał kupić jej 62-letni sąsiad.