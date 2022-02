Pikieta w Bielsko-Biała. Mieszkańcy solidaryzuje się z Ukrainą - ZDJĘCIA. Bielszczanie spotkali się na placu Bolesława Chrobrego

Obecny na pikiecie prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski stwierdził, że konieczne są wspólne działania, bo bez wsparcia Polski i Unii Europejskiej, Ukraina może sobie nie poradzić, a to byłoby straszne.

- W naszym mieście mamy otwarte serca i kiedy trzeba, to pomagamy. Miasto jest przygotowane na przyjęcie uchodźców. Nie mamy żadnych statystyk, ilu ich będzie, ale - jak na razie - statystyki naszego dobra są wspaniałe. Wielu mieszkańców Bielska-Białej już przywozi potrzebne materiały, powstaje baza tych, którzy przyjmą do siebie Ukraińców. w tej chwili do Bielska-Białej juz przyjechało około 30 matek z dziećmi. Wszyscy są zdrowi, ale strasznie przerażeni. Dlatego maja pomoc psychologiczną, lekarską - mówił prezydent Jarosław Klimaszewski, dziękując mieszkańcom za już okazaną pomoc. Zapowiedział, że już za tydzień w Bielskim Centrum Kultury, odbędzie się koncert charytatywny "Gramy DoBBro dla Ukrainy".