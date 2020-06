Planowe przyjęcia w bielskim Szpitalu Wojewódzkim zostają wznowione! Placówka jest bezpieczna

Powolny powrót do normalności

- W związku ze skutecznością naszych działań oraz poprawą sytuacji epidemiologicznej w kraju, podjęliśmy decyzję o stopniowym przywracaniu planowej działalności naszej placówki – mówi Krzysztof Pliszek, zastępca dyrektora ds. lecznictwa bielskiego Szpitala Wojewódzkiego.

Każda osoba, która przyjmowana jest na szpitalny oddział ma wykonywane testy na obecność SARS –CoV-2. – To badania genetyczne, czyli najbardziej wiarygodne. Ponieważ przeprowadzamy je w naszym laboratorium dość szybko, wiemy czy mamy do czynienia z pacjentem dodatnim, czy ujemnym. Do momentu otrzymania wyniku testu każdy jest izolowany. Dzięki temu na oddziałach przebywają wyłącznie osoby, które nie są zakażone koronawirusem – podkreśla Krzysztof Pliszek.