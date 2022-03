Potrzebne jest wsparcie dla Ukrainy. Od wtorku działają dwa punkty zbiórki w Bielsku-Białej

Bielsko-Biała zbiera dary dla Ukrainy

Powstały dwa punkty, w których mieszkańcy miasta mogą przekazać konkretne produkty. Pierwszym i głównym miejscem, gdzie można oddać dary, jest centrum logistyczne Panattoni przy ul. ks. Józefa Londzina 106 (brama nr 37). Punkt działa codziennie poza niedzielami od godziny 8.00 do 20.00.

Dla osób niezmotoryzowanych czy starszych zorganizowano drugie miejsce zbiórki znajdujące się na terenie Stadionu Miejskiego. Wjazd do tego punktu zbiórek możliwy jest od ulicy Żywieckiej, oznaczono go specjalnym banerem. Ten punkt pracuje codziennie poza niedzielami w godzinach od 15.00 do 19.00.