Prowizorkę zastąpi most. W Porąbce wszyscy na to czekają

- Ten obiekt już nie spełnia standardów, ani oczekiwań mieszkańców - przyznaje Paweł Zemanek, wójt Porąbki. - Sposób jego wykonania uniemożliwia jego dalszą eksploatację, ważne są tez kwestie przeciwpowodziowe - wskazuje. Przypomina, że podczas powodzi w 2010 r . trzeba było go zamknąć, bo groziło to katastrofą.

Wybudowana w latach 80. minionego stulecia przez Wojska Obrony Terytorialnej Kraju kładka miała być „na chwilę”, do czasu powstania nowego mostu. Ostatecznie kładka została wybetonowana, dopuszczono na niej nośność do 2,5 tony (łamaną wiele razy przez kierowców samochodów ciężarowych) i umożliwiono ruch. Kładka jest jednak wąska, dwa samochody nie miną się na niej.

Kładka na Sole w Porąbce łączy ul. Bielską ( droga wojewódzka 948) z ul. Krakowską w centrum Porąbki. Pozwala dotrzeć mieszkańcom zachodniej części miejscowości do sklepów znajdujących się w rejonie Rynku, Urzędu Gminy, kościoła parafialnego, bez konieczności 8-kilometrowego nadkładania dro-gi. Dla turystów stanowi to wjazd na malownicze tereny Porąbki.

W miejsce kładki zostanie wybudowany nowy, solidny most z dwoma pasami ruchu, chodnikiem i ścieżką rowerową. Inwestycja zostanie dofinansowana w ramach rządowego programu „Mosty dla Regionów”. Wczoraj w siedzibie starostwa powiatowego w Bielsku-Białej starosta bielski Andrzej Płonka podpisał z wojewodą umowę na dofinansowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej.

- Ten most nie tyko łączy drogę powiatową, z wojewódz-ką, ale także dwa województwa - Małopolskę ze Śląskiem. Bez niego nie da się funkcjonować - podkreślił starosta Płonka. - Cieszę się, że udało się przekonać decydentów, jak ważna to inwestycja dla naszego regionu - zaznaczył.

Obecny przy podpisaniu umowy Grzegorz Puda, wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej, przypomniał, że w ramach rządowego programu „Mosty dla Regionów” gmina Porąbka otrzyma dofinansowanie na przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej niezbędnej do otrzymania pozwolenia na budowę tej inwestycji. Koszt przygotowania dokumentacji to ok. 182 tys. zł, z czego 80 procent (ponad 145 tys. zł) gmina otrzyma z budżetu państwa. Natomiast szacunkowy koszt budowy mostu wraz z drogami dojazdowymi wnioskodawca szacuje na ok 18 mln zł.