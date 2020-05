Salony fryzjerskie czekają na klientów: przetrwaliśmy!

Wizyta u fryzjera, czy kosmetyczki będzie ponownie możliwa od poniedziałku 18 maja 2020, po długim okresie zamknięcia zakładów spowodowanych wybuchem epidemii koronawirusa w Polsce.

- Bardzo się z tego cieszę – podkreśla Natalia Borowiecka z atelier Natalia Borowiecka Fryzjer z Pasją w Bielsku-Białej przy ul. Wałowej 27. W zamieszczonym na facebookowym profilu filmie informuje, że trwają przygotowania do otwarcia salonu i organizacja zapisów - w pierwszej kolejności zapisywane są osoby, którym przepadły wizyty.

Natalia Borowiecka zapewnia, że zakład będzie pracował „od rana do nocy”, by wszystkich przyjąć. Pokazuje wnętrza nowego, przestronnego salonu i opowiada o emocjach, jakie towarzyszył jej w chwili, gdy zapadła decyzja o zamknięciu salonów z powodu epidemii.

- Cieszę, że przetrwaliśmy. Przez pierwsze dwa tygodnie miałam ogromną depresję, bo dziewięć miesięcy remontowałam to miejsce, dziewięć miesięcy czekałam, by to otworzyć. Kosztowało mnie to ogrom energii, pracy, pieniędzy, wyrzeczeń. I w tym kulminacyjnym momencie, kiedy mieliśmy się otworzyć, nagle nas zamknęli. Bałam się, że cała firma padnie, że będę musiała zwolnić osoby. Przetrwaliśmy wszyscy! Udało się nikogo nie zwolnić cała załoga została, wszyscy mają pracę – zaznacza Natalia Borowiecka.