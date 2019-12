Skibusy w Szczyrku i zmiany w bielskim PKS. Pasażerom ma być łatwiej

Jak informują przedstawiciele bielskiego starostwa bezpłatna komunikacja publiczna w Szczyrku będzie kursowała na czterech trasach pomiędzy największymi ośrodkami narciarskimi. Finansuje ją gmina Szczyrk oraz miejscowe ośrodki narciarskie. Skibusami będzie można dotrzeć m.in. pod Skrzyczne, do doliny Biłej, czy na Biały Krzyż. Skibusy będą kursowały do 29 marca 2020 r.

Darmowe skibusy mają pomóc rozładować korki w Szczyrku w szczytowym okresie sezonu narciarskiego. Są dedykowane zwłaszcza dla osób przyjeżdżających do Szczyrku z różnych stron Polski na kilka dni. Darmowa komunikacja ma zachęcić takich turystów, by nie używali swojego samochodu, by dotrzeć na stok narciarski, ale wybierali skibuss, który za darmo zawiezie ich pod wybrany ośrodek. Aby usprawnić komunikację zrezygnowano z pomysłu, by rolę biletu pełnił np. karnet narciarski. Także dlatego, że skibusy są przeznaczone dla mieszkańców Szczyrku.