Szaleniec nad drogą ekspresową S1 w Bielsku-Białej. Zobacz gdzie wszedł - WIDEO

Kaskader nad drogą ekspresową S1 w Bielsku-Białej. Mężczyznę nagrał jeden z kierujących – WIDEO

Niecodzienne wideo zostało nagrane w niedzielę, 19 marca, około godz. 15:40 na drodze ekspresowej S1 w Bielsku-Białej. Nieznany autor po zarejestrowaniu materiału postanowił przekazać go portalowi Bielskie Drogi. Na nagraniu widać mężczyznę spacerującego po konstrukcji wodociągowej zawieszonej nad jezdnią w rejonie ulicy Langiewicza. „Kaskader” znajdował się na znacznej wysokości, mimo to zwrócony w stronę kierującego, można odnieść wrażenie, że spokojnie obserwował przejeżdżające ekspresówką samochody.

Takiego zachowania oczywiście nie należy naśladować. W końcu ewentualny upadek z tak dużej wysokości mógłby zakończyć się tragedią. I kto wie, może nie tylko ryzykanta. Nie wiadomo, co skłoniło mężczyznę do tej nieodpowiedzialnej próby. Chęć naśladownictwa innych śmiałków, a może przegrany zakład... Na szczęście wszystko wskazuje na to, że udało mu się bezpiecznie zejść na dół.

Przy filmie, który został opublikowany w serwisie YouTube, postawiono pytanie: „Po co on tam wlazł?”. Niektórzy z internautów postanowili już wyrazić swoje zdanie na ten temat. Niektórzy też próbują wytłumaczyć – z przymrużeniem oka – zachowanie mężczyzny. Trudno jednak zrozumieć, dlaczego ryzykował własne życie.