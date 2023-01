TOP 10 szczytów w Beskidach na koniec ferii, które można zdobyć łatwo, szybko i przyjemnie

Ferie zimowe 2022 w woj. śląskim dobiegają końca

Kończą się ferie zimowe dla ponad 570 tysięcy uczniów i około 170 tysięcy dzieci z przedszkoli województwa śląskiego, a także województw lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego i pomorskiego. Dwa tygodnie zleciały jak z bicza strzelił. Cześć dzieci spędziła je w domu, część na bardziej i mniej zorganizowanym wypoczynku, również w naszym regionie, na przykład w Beskidach.

Przed nami ostatni weekend, podczas którego można nacieszyć się ostatnimi dniami bez nauki, pooddychać górskim powietrzem i nacieszyć oczy beskidzkimi, zimowymi krajobrazami. Mimo że jeszcze w połowie stycznia wydawało się, iż tegoroczne ferie będą bez śniegu, to - na szczęście - tak nie było. W Beskidach śnieg spadł praktycznie tuż przed rozpoczęciem zimowej laby i nadal go nie brakuje. Jeśli chodzi o najbliższy weekend, to w Wiśle, Szczyrku i Ustroniu temperatura ma być na lekkim minusie, gdzieniegdzie przyprószy śniegiem, a momentami powinno wyjść słońce. Pogodowo zapowiada się całkiem przyjemny weekend!