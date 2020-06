Tour de Pologne znów w Bielsku-Białej! Kolarze pojadą przez ścisłe centrum

– Zaakceptowana trasa zostanie tak poprowadzona, aby dostarczyć mieszkańcom maksymalnie dużo sportowych wrażeń, ale również po to, by ludziom na całym świecie pokazać, jakie pięknie jest nasze miasto, które warto odwiedzić. Dlatego kolarze dwa razy wjadą do miasta i przejadą przez jego ścisłe centrum – mówił na spotkaniu zastępca prezydenta Bielska-Białej Adam Ruśniak.

Według planu kolarski peleton, jak w 2018 r. przejedzie z przełęczy Przegibek ul. Górską, ale nie skręci do miasta, lecz w... lewo ul. Żywiecką uda się do Wilkowic i Łodygowic, gdzie koło zamku znajdzie się jedna z premii. Następnie przez Bierną, Zarzecze, Międzybrodzie kolarze ponownie dotrą na Przegibek. Tym razem zjeżdżając ul. Górską skręcą w stronę centrum (!) Bielska-Białej - w prawo w ul. Żywiecką, by przejechać ulicami – ks. Stojałowskiego, Wzgórze, Orkana, Waryńskiego, Sobieskiego, Konopnickiej do ronda na Hulance, a następnie w al. gen. Andersa, gdzie - wzorem ubiegłym lat - będą mieli do pokonania trzy pętle (al. Armii Krajowej, Karbową, Kolistą i al. Andersa). Meta, jak w poprzednich latach, znajdzie się na wysokości ZIAD S.A.