W Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej znów usuwają kamienie nerkowe ZDJĘCIA

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej uruchomił nowoczesny zestaw do litotrypsji, czyli rozkruszania kamieni nerkowych metodą ESWL. – To bardzo dobra wiadomość dla pacjentów z naszego regionu – podkreśla Krzysztof Pliszek, zastępca dyrektora ds. lecznictwa. Przez ostatnie miesiące pacjenci byli bowiem wysyłani do Katowic, Jastrzębia Zdroju lub Jaworzna.

Nowoczesny zestaw do litotrypsji, czyli rozkruszania kamieni nerkowych metodą ESWL, jaki został zainstalowany w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej, zastąpił zużyty sprzęt, który służył przez ostatnie lata. Aparat był zużyty, a koszty jego naprawy zbliżały się niemal do ceny nowoczesnego sprzętu, dlatego w szpitalu - dzięki zapewnieniu dotacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (ok. 1 mln zł) – zdecydowano się na zakup nowej aparatury. W ramach inwestycji zmodernizowano też pracownię, w której znajduje się aparat. - Aparat, który kupiliśmy, należy do najnowocześniejszych na świecie – zapewnia Krzysztof Pliszek, zastępca dyrektora ds. lecznictwa, a także ordynator Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielski-Białej. Dodaje, że ESWL jest najczęściej stosowaną metodą leczenia kamicy nerkowej na świecie. To również najmniej inwazyjny sposób, który nie wymaga znieczulenia i chirurgicznego naruszenia tkanek pacjenta. To ważna informacja dla mieszkańców regionu Beskidów, którzy byli przyzwyczajeni do tego, że w bielskim szpitalu wojewódzkim mieli dostępne wszystkie metody, jakimi można leczyć kamienicę układu moczowego. Tymczasem aparat prawie rok był nieczynny i pacjenci byli wysyłani do Katowic, Jastrzębia Zdrowiu lub Jaworzna. Krzysztof Pliszek tłumaczy, że litotrypsja zewnątrzustrojowa falą uderzeniową jest wykorzystywana jako pierwszy etap leczenia u blisko 80 proc. Osób cierpiących na kamicę układu moczowego. - W czasie zabiegu złóg kruszony jest na drobne fragmenty, które chory musi wydalić wraz z moczem. Wydalanie pokruszonych pozostałości trwa od kilku godzin do kilku tygodni. Zależy to od ich wielkości i budowy anatomicznej moczowodów – zaznacza ordynator. Aby pokruszyć kamienie przy użyciu ESWL konieczne jest ich uwidocznienie. Do lokalizacji złogów wykorzystuje się fluoroskopię /promieniowanie rentgenowskie/ oraz ultrasonografię. Urządzenie, które uruchomiono w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej można łączyć z różnymi stołami operacyjnymi oraz aparatami RTG. Przygotowanie systemu do zabiegu zajmuje bardzo mało czasu. Niewielka, kompaktowa konstrukcja aparatu umożliwia łatwy dostęp operatora do chorego i elementów sterujących systemu. Duża średnica głowicy terapeutycznej sprawia, że podczas zabiegu pacjent odczuwa znacznie mniej bólu, a dokładny system lokalizacji złogów pozwala na precyzyjne wykonywanie litotrypsji zarówno u dorosłych jak i dzieci. Aparat może być wykorzystywany przy zabiegach urologicznych m.in. do kruszenie kamieni nerkowych, moczowych i w pęcherzu moczowym, a także likwidacji kamieni żółciowych w pęcherzyku żółciowym i w przewodach trzustkowych. Pomoże także pacjentom cierpiącym na chorobę Peyroniego, zaburzenia erekcji i zapalenia prostaty.