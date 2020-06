Wilkowice: Koszmarny wypadek. Samochód potrącił dwie rowerzystki. Jedną z poszkodowanych Rita Malinkiewicz, reprezentantka Polski

We wtorek 2 czerwca asp. szt. Roman Szybiak poinformował, o szczegółach zdarzenia. - Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 58-letnia mieszkanka powiatu żywieckiego kierując opel astra , poruszała się w kierunku Żywca. Z nieustalonej na chwilę obecną przyczyny zjechała na pas ruchu do jazdy w przeciwnym kierunku, w wyniku czego najechała na poruszające się ulicą Żywiecką w kierunku Bielska-Białej dwie rowerzystki - informuje.

Na miejscu wypadku lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał znajdujące się w ciężkim stanie dziewczyny do szpitali w Bielsku-Białej i Sosnowcu.

Do dramatycznego wypadku w Wilkowicach doszło w poniedziałek 1 czerwca . Jak poinformował DZ asp. sztab. Roman Szybiak, p.o. oficera prasowego bielskiej Komendy Miejskiej Policji, około godz. 16.30 na skrzyżowaniu ul. Żywieckiej i Malinowej w Wilkowicach (powiat bielski) doszło do wypadku z udziałem dwóch rowerzystek.

Dramatyczny wypadek w Wilkowicach. Potrącenie dwóch rowerzystek, poszkodowane w poważnym stanie trafiły do szpitala

Wiadomo, że 58-letnia kobieta kierująca oplem miała uprawnienia do kierowania pojazdami, a w chwili zdarzenia była trzeźwa. Dokładne przyczyny i przebieg tego wypadku ustalają śledczy z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.

Jak poinformowała stacja eurosport.tvn24.pl jedną z poszkodowanych jest Rita Malinkiewicz, wielokrotna reprezentantka Polski i mistrzyni kraju w kolarstwie górskim, w kolarstwie przełajowym i maratonach MTB, była reprezentantka Polski. Obie zawodniczki jechały na poniedziałkowy trening, który miał być pierwszym wydarzeniem z proponowanego prrzez Ritę Malinkiewicz cyklu #RittRide for all #poniedziałkowyrozjazd dla miłośników kolarstwa zrzeszonych na Facebooku. Trening miał rozpocząć się o 17.00 w Bielsku-Białej na ul. Górskiej. Właśnie w drodze na to wydarzenie kolarki zostały potrącone przez kierującą oplem.