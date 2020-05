Wygrana w Lotto w Bielsku-Białej! Szóstka i 10 mln zł przy ul. Grunwaldzkiej!

Główna wygrana w Lotto padła w sobotę 23 maja 2020 r. w Bielsku-Białej. W punkcie Lotto przy ul. Grunwaldzkiej 24, w supermarkecie Tesco, osoba, która wysłała jeden zakład w systemie „chybił-trafił” trafiła szóstkę i wygrała dokładnie 10 509 175 zł! Szczęśliwe liczby wylosowane 23 maja w Lotto: 10, 15, 16, 19, 27, 38.

Jak informują przedstawiciele Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. w bielskich punktach Lotto padło do tej pory sześć „szóstek”. Sobotnia główna wygrana o wartości 10 509 175,00 zł jest drugą najwyższą co do wysokości w tym mieście. Rekord wciąż należy do gracza, który 9 czerwca 2012 roku trafił „szóstkę” wartą 10 609 536,20 zł (kolektura przy ul. Leszczyńskiej 20 w Gemini Park).

Warto dodać, że 23 maja w Katowicach w punkcie LOTTO przy ul. Rolnej 53 ktoś trafił „piątkę” w Mini Lotto i wygrał 337 082,70 zł.