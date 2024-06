Za nami powódź w Bielsku-Białej. Cmentarz przy ul. Grunwaldzkiej był zalany - ZDJĘCIA. Nagrobki były pod wodą...

Podtopienia w Bielsku-Białej. Małe jezioro powstało na terenie cmentarza przy ulicy Grunwaldzkiej

Bielsko-Biała i powiat bielski: zalane samochody, piwnice i ogrody. Powódź błyskawiczna, groźna sytuacja na rzece Wapienica

Bielsko-Biała pod wodą. Według służb wojewody i strażaków w bardzo krótkim czasie w mieście i w okolicach spadło od 100 do 150 litrów wody na metr kwadratowy. Ostatnim razem tak intensywne opady w…

- Rzeka Wapienica lokalnie występuje z koryta. Na odcinku między ul. Koło a ul. Ligocką doszło do przelania się wody przez wał. (…) Wał ulega powolnemu niszczeniu – alarmują.

Trudna sytuacja w gminie Wilamowice

W gminie Wilamowice najbardziej ucierpiała miejscowość Pisarzowice, gdzie podtopionych jest kilkadziesiąt domów. Jak informuje burmistrz Cebrat nie ma potrzeby ewakuacji mieszkańców. W Hecznarowicach woda dostała się do kilkunastu domów. Budynki są obłożone workami z piaskiem.

Jak informuje burmistrz gminy Wilamowice Kazimierz Cebrat, odwołano zajęcia w: tzw. starym przedszkolu w Pisarzowicach (brak dojścia do obiektu przez wodę), przedszkolu w Hecznarowicach (także brak dojścia) oraz w prywatnym przedszkolu w Hecznarowicach „Pod skrzydłami”). Woda dostała się także do sali gimnastycznej w szkole w Pisarzowicach.

III stopień ostrzeżenia IMGW

W poniedziałkowe popołudnie IMGW podniosło stopień ostrzeżenia na południu Bielska-Białej, do III najwyższego. Te obowiązuje od północy we wtorek 4 czerwca, do godz. 22:00.